Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği

Burhaniye\'de Çevre Temizliği Etkinliği
27.06.2026 11:23
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Burhaniye'de sağlık müdürlüğü öncülüğünde temizlik etkinliği düzenlendi, vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde Ören Sahilinde çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe Edremit Daimi Gezginleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Betül Erten Akbey'in öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği kampanyası onlarca vatandaşı buluşturdu. Ören Mahallesinde Öğretmenevinin önünde toplanan vatandaşlar, Ören Meydanında temizlik yaparken, daha sonra da Ören Plajına indi. Sağlık çalışanlarının öncülük ettiği etkinliğe Edremit Daimi Gezginler grubu ile çevreci vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, topladıkları poşetler dolusu çöpü konteynerlere atarken, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Betül Erten Akbey," Biz bu gün çöpleri temizlemek için buradayız. Aslında sadece amacımız çöp toplamak değil. Hem kendimizi, hem de geleceğimize sahip çıkmak. Çünkü sağlıklı bir gelecek öncelikle bu günden başlıyor. Çevrenin sağlıklı olması çok önemli bu anlamda. Bu nedenle bu etkinliği yapmaya karar verdik. Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Ören de başladık, vatandaşlarımıza farkındalık kazandırmak için. Sonra sahile indik. Sahili temizledik. Bize bu etkinlikte destek olan Burcu Gıda ya çok teşekkür ediyoruz. Daimi Gezginlerden Arif beye çok teşekkür ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline ve vatandaşlara çok teşekkür ederiz. Bu duyarlılığı gösterdikleri için. Bu etkinliklerin devamı gelecek. Önemli olan sadece çöp toplamak değil. Gördüğünüz çöpleri toplayarak çevremize sahip olmak. Bu nedenle çevremizi kirletmeyelim" diye konuştu. Daimi Gezginler grubundan Arif Karagüdük de, "Burhaniye ilçe Sağlık Müdürlüğünün yaptığı çöp toplama etkinliğine Daimi Gezginler olarak biz de katkı sunduk. Bu etkinliklerin devamının gelmesini birçok etkinlik olmasını diliyoruz. İnşallah, bu her yerde, Edremit Körfezindeki bir çok ilçede de bu tarz etkinlikler farkındalık yaşatmak adına çoğalır. Bu etkinlik için Burhaniye Sağlık Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Burhaniye'de Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

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