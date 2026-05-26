Bursa'da Kestane Gal Arısına Karşı Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Kestane Gal Arısına Karşı Mücadele

Bursa\'da Kestane Gal Arısına Karşı Mücadele
26.05.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kestane ormanlarına zarar veren zararlılara karşı 48 bin faydalı böcek salındı.

Bursa'da kestane ormanlarına zarar veren 'Kestane Gal Arısı'na karşı orman bölge müdürülüğü ekiplerince 48 bin adet faydalı böcek 'Torymus sinensis' salındı.

Bursa'da orman köylüsünün gelir kaynağı aynı zamanda bölgenin değerli odun dışı orman ürünü olan kestane ağaçlarında verim düşüklüğüne sebep olan 'Kestane Gal Arısı'na karşı biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Laboratuvarında 2026 yılı içerisinde üretilen 48 bin adet faydalı böcek 'Torymus sinensis', Bursa ve Yalova illerinde bulunan kestane ormanlarına salındı.

5 yılda toplam 208 bin adet faydalı böcek kestane ormanlarına salındı

Bursa ve Yalova illeri kestane üretiminde önemli potansiyele sahip. Kestane ağaçlarının hastalıklara karşı dirençli ve sağlıklı yetişmeleri için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen biyolojik mücadele çalışmaları sayesinde hem doğal dengeyi korunuyor hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlanıyor. 2021-2026 yılları arasında laboratuvarda toplam 208 bin adet 'Torymus sinensis' üretilerek kestane ormanlarına salımı gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bursa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bursa'da Kestane Gal Arısına Karşı Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:29:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kestane Gal Arısına Karşı Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.