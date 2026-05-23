Anket sonuçlandı, belediye heykeli kaldırma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anket sonuçlandı, belediye heykeli kaldırma kararı aldı

Anket sonuçlandı, belediye heykeli kaldırma kararı aldı
23.05.2026 12:22  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Nilüfer'de bir parka yerleştirilen heykel, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine düzenlenen ankette yüzde 97 oyla kaldırılma kararı aldı. Muhtar ve belediye, heykelin konsepte uymadığını belirtti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir parka yerleştirilen heykel, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Tepkilerin ardından 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar tarafından sosyal medya üzerinden vatandaşların görüşünü almak amacıyla bir anket düzenlendi.

Anket sonucunda vatandaşların büyük genelinin heykelin kaldırılması yönünde oy kullandığı belirtildi. Bunun üzerine Nilüfer Belediyesi'nin heykelin kaldırılmasına karar verdiği açıklandı. Muhtar Sevda Bayraktar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sizlerle yaptığımız anket ile park alınına konan bu alanın konseptine uymayan yüzde 97 ile kaldırılması talebine karşılık Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırılmasına karar verilmiştir. Bir sanat eserine sanatçıya karşı değiliz. Bu heykelin bulunduğu yerin konseptine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu karar Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir'in 'ortak akıl ile yönetiyoruz' söylemine de uygun oldu. Keşke daha önce bizlerede danışılsaydı. Parkımız ile ilgili en acil taleplerimiz kuruyan ağaçların değiştirilmesi ve ilave çöp kovalarının konulması yinede bizlere kulak veren Nilüfer Belediyesi Kültür Sanat müdürlüğüne teşekkür ederiz."

Heykelin kaldırılması kararı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, olay kamusal alanlara yerleştirilen sanat eserlerinde vatandaş görüşünün ne kadar belirleyici olması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, Kültür, Bursa, Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Anket sonuçlandı, belediye heykeli kaldırma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:59:02. #7.12#
SON DAKİKA: Anket sonuçlandı, belediye heykeli kaldırma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.