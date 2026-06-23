'Daha Yeşil Bursa' için dünyadaki iyi uygulamalar takipte - Son Dakika
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'Daha Yeşil Bursa' için dünyadaki iyi uygulamalar takipte

\'Daha Yeşil Bursa\' için dünyadaki iyi uygulamalar takipte
23.06.2026 10:18  Güncelleme: 10:20
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EBRD Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'yı daha yeşil ve dirençli hale getirmek için uluslararası iş birliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından organize edilen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursa'mızı daha yeşil, daha güçlü ve daha dirençli bir şehir haline getirmek için dünyadaki iyi uygulamaları yakından takip ediyor, yeni iş birlikleri için temaslarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

EBRD Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı İngiltere'nin Başkenti Londra'da gerçekleştirildi. EBRD Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılında Londra'da düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte, şehirlerin ulaşım, ısıtma ve konut sistemlerini daha temiz ve uygun maliyetli enerjiyle nasıl elektriklendirebilecekleri ele alındı. Ayrıca, uzun vadeli maliyetleri azaltan, düşük karbonlu ve geleceğe hazır konutların nasıl hayata geçirilebileceği ile iklim değişikliğine uyum, döngüsel kaynak kullanımı ve sel direncini desteklemek amacıyla atık su sistemlerinin nasıl modernize edilebileceği değerlendirildi. Etkinlikte, yükselen sıcaklıklar karşısında ısı direncinin nasıl güçlendirilebileceği ve iklim kaynaklı şoklara müdahalede yapay zekanın gelişen rolü de mercek altına alındı.

Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Program kapsamında çeşitli temaslarda bulunan ve 'Yarına yatırım yapmak: herkes için yeşil ve dayanıklı şehirler inşa etmek' temalı Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "Londra'da gerçekleşen EBRD Yeşil Şehirler Belediye Başkanları Toplantısı'na katılarak geleceğin şehirleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduk. İklim değişikliğiyle mücadeleden şehir hizmetlerinde yenilikçi çözümlere, düşük karbonlu ulaşım ve altyapıdan yapay zeka destekli kentsel yönetim uygulamalarına kadar pek çok konuda uluslararası deneyimleri dinleme ve paylaşma imkanı bulduk. Programa Türkiye'den katılan belediye başkanlarımız ile birlikte şehirlerimizin geleceğine dair verimli temaslarda bulunduk. Bursa'mızı daha yeşil, daha güçlü ve daha dirençli bir şehir haline getirmek için dünyadaki iyi uygulamaları yakından takip ediyor, yeni iş birlikleri için temaslarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre 'Daha Yeşil Bursa' için dünyadaki iyi uygulamalar takipte - Son Dakika

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