Bursa Karacabey'de pelikanların göldeki manzarası dronla havadan kaydedildi - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de pelikanların göldeki manzarası dronla havadan kaydedildi

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Bursa Karacabey\'de pelikanların göldeki manzarası dronla havadan kaydedildi
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Bursa Karacabey'deki Ballıkaya Mahallesi'nde yer alan göl, pelikanların uğrak noktası haline geldi. Gölde bir araya gelen çok sayıda pelikan, suya konup süzülürken dronla havadan görüntülendi; manzara ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ballıkaya Mahallesi'ndeki göl, pelikanların uğrak noktası oldu. Göl üzerinde bulunan çok sayıda pelikan havadan görüntülendi.

Karacabey'in Ballıkaya Mahallesi'nde yer alan göl üzerinde bir araya gelen pelikanlar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti. Gölün üzerinde süzülen ve zaman zaman suya konan pelikanlar, dron ile havadan görüntülendi. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede pelikanların oluşturduğu manzara, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Pelikanların göl üzerindeki hareketleri ve su yüzeyindeki görüntüleri havadan kaydedildi.

Kaynak: İHA
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