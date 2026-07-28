Mudanya Bulvarı’nda istinat duvarı çalışması başlıyor: Trafikte geçici şerit daraltması uygulanacak

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi sınırlarında bulunan Mudanya Bulvarı üzerindeki istinat duvarında meydana gelen hasar nedeniyle bölgede onarım çalışmaları başlatılıyor. Çalışmalar kapsamında sürücüleri etkileyecek geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla hasar gören istinat duvarının yeniden inşa edileceği bildirildi. Çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi için Mudanya Bulvarı'nın ilgili bölümünde sağ şeritte geçici daraltma uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, çalışma süresince trafik akışının kontrollü olarak sürdürüleceğini ifade ederek sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, hız limitlerine riayet etmelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.