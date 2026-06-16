Bursa\'nın Fethi 700. Yıl Danışık Gecesi Coşkusu

DAĞDER Nilüfer Şubesi tarafından Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Danışık Gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Nilüfer Çamlıca Mahallesi Pazar Alanı'nda düzenlenen programa; Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mustafa Aslan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Büyükorhan Belediye Başkan Vekili İsmail Yıldırım, DAĞDER Genel Başkanı Derya Kaya Başak, DAĞDER geçmiş dönem genel başkanları Yüksel Yaşar, Yaşar Türk ve Yüksel Acar'ın yanı sıra siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Sedika temsilcilerimize, mahalle muhtarları, köy dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAĞDER Nilüfer Şubesi önünden davul ve zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan program, Çamlıca Mahallesi Pazar Alanı'nda devam etti. Gecede Uludağlı Efeler Zeybek Ekibi, Osmangazi Belediyesi Kız Folklor Ekibi ve Kılıç Kalkan Ekibi, Düvenli Halk Dansları Ekibi, DAĞDER Kız Folklor Ekibi ile Yörük Anaları sahne aldı. Yöresel oyunlar ve kültürel gösteriler, geceye ayrı bir renk kattı.

Dağ yöresinin güçlü sesleri Ahmet Bayhan ve Tevfik Kaya da seslendirdikleri türkülerle programa katılanlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Gecede birlik, beraberlik ve yöre kültürünün yaşatılması adına anlamlı mesajlar verildi.

Programda konuşan DAĞDER Nilüfer Şube Başkanı İrfan Dündar, Bursa'nın fethinin yalnızca bir şehrin kapılarının açılması olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet yürüyüşünün önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Dündar konuşmasında, dağ yöresinin Bursa'nın fethindeki ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Dağ yöremizin mertliği, cesareti, dirayeti ve vatan sevdası; bu toprakların hafızasında silinmeyecek izler bırakmıştır. Bu yörenin insanı, sadece kendi köyünü ve ilçesini değil; Bursa'yı, Anadolu'yu ve bu aziz vatanın tamamını yüreğinde taşımıştır.

Dağ yöremiz, yalnızca Bursa'nın fethi döneminde değil, Kurtuluş Savaşı yıllarında da büyük kahramanlıklar göstermiş; verdiği şehitlerle bu mücadelenin en onurlu sayfalarında yerini almıştır.

Bursa'nın fethinde ecdadımız bu toprakları bizlere vatan kılarken, Kurtuluş Savaşı'nda da dağ yöresinin yiğit evlatları bu vatanın bağımsızlığı için cepheye koşmuş, canını ortaya koymuş ve şehadet mertebesine ulaşmıştır."

Konuşmasında dağ yöresinin şehitlerine vefa gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dündar, bölgede bir Şehitlik Anıtı yapılması çağrısında bulundu.

Dündar, "Bunca şehit veren dağ yöresinde, şehitlerimizi anabileceğimiz bir Şehitlik Anıtı maalesef bulunmamaktadır. Siyasi büyüklerimizden, yöremizin uygun bir bölgesine Şehitlik Anıtı yapılması konusunda desteklerini talep ediyoruz. Bu anıt, sadece taş ve mermerden oluşan bir yapı olmayacaktır. Bu anıt; dağ yöresinin vatan sevgisinin, şehitlerimize olan vefasının ve geçmişine sahip çıkan bir toplumun onurlu duruşunun sembolü olacaktır" dedi.

Yoğun ilgi gören Fetih Şenliği'nde misafirlere yöresel yörük gözlemesi ve ayran ikram edildi. Katılımcılar, Bursa'nın fethinin 700. yılına yakışır şekilde düzenlenen programda hem kültürel değerleri yaşadı hem de birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı. - BURSA