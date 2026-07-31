Büyükşehir’den Nilüfer’de altyapı seferberliği - Son Dakika
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Büyükşehir’den Nilüfer’de altyapı seferberliği

Büyükşehir’den Nilüfer’de altyapı seferberliği
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde bulvar, cadde ve sokaklara yağmur suyu hattı kazandırmak için harekete geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulvar, cadde ve sokaklara yağmur suyu hattı kazandırmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde Öteyüz Bulvarı, Öğrencik, Mimar Sinan, İbni Sina caddeleri ile muhtelif sokaklarda altyapıyı güçlendirmeye yönelik yağmur suyu hattı çalışmalarına hız verdi. Kentin yeni yerleşim bölgelerinden biri olarak öne çıkan mahallede toplam 4 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütülen altyapı çalışmalarıyla yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintilerinin ve taşkın risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Altyapı işlemlerinin tamamlanması sonrası söz konusu güzergahta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirilerek bölgedeki ulaşım da daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Dere ıslah çalışması eş zamanlı yürütülüyor

BUSKİ ekipleri ayrıca bölgede 170 metre uzunluğunda dere ıslahı ile birlikte bölgenin yağmur suyu drenaj kapasitesini artırmaya yönelik imalatları da eş zamanlı olarak yürütüyor.

"Büyükşehir'in bu çalışmasıyla rahatlamış olacağız"

Mahallelerinde altyapı sorunlarının çözülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, "Büyükşehir'in bu çalışmasıyla rahatlamış olacağız. Cadde ve sokaklarımızda yağış dönemlerinde su taşkınlıkları oluyordu. Bu çalışma sonucunda su taşkınlıklardan kurtulmuş olacağız. Bundan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir’den Nilüfer’de altyapı seferberliği - Son Dakika

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