Çaldıran'da Nisan'da Kar Yağışı - Son Dakika
13.04.2026 08:41
Van'ın Çaldıran ilçesinde nisan ortasında yoğun kar yağışı, hayatı ve tarımı olumsuz etkiledi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde nisan ayının ortasında yaz hazırlıkları yapılırken bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Çaldıran, bahar ayında adeta kışı yeniden yaşıyor. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran ve aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezini ve köyleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne kar küreyerek başlarken, nisan ortasında gelen bu sürpriz "Kış geri döndü" dedirtti.

Kar yağışı sadece günlük hayatı değil, tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarmaya hazırlanan besiciler, yoğun kar yağışı sonrası yemleme çalışmalarına ahırlarda devam etmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde çiftçilerin tarlalarını sürdüğü ilçede, bu yıl toprak yeniden karla kaplandı. Yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı; ilçe merkezinde 10-15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:12
Yine puan kaybı geldi Osimhen olmadan Galatasaray’ın tadı tuzu yok
Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
