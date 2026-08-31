Cami Bahçesindeki Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı
Bingöl'de cami bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
Bingöl'de cami bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan bir caminin bahçesinde meydana geldi. Cami bahçesinde yılanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yılanı kontrollü şekilde yakaladı. Yılan, daha sonra ekipler tarafından yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.
Kaynak: İHA
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