Çanakkale\'de Çevre Günü Temizliği

Çanakkale Yat Limanı'nda Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yüzey ve dip temizliği gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Yat Limanı'nda yüzey ve dip temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirdi. Denizden çeşitli boyutlarda araç lastiği, çöp kovası, çok sayıda cam, metal ve pet şişe çıkarıldı. Çuvallarla toplanan atıklar daha sonra marina önünde sergilendi. - ÇANAKKALE