Canik’te doğal gaz seferberliği

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki haneleri doğal gazla buluşturmayı sürdürdüklerini belirterek sahada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran ve talepleri karşılayan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti. Talepleri ve önerileri yerinde dinlemeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla birlikte belirledikleri program doğrultusunda ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gaziosmanpaşa, Dereler ve Kozlu mahallelerindeki haneleri doğal gaza kavuşturduklarını dile getiren Başkan Sandıkçı, planlamalar çerçevesinde Düvecik Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Yetkili doğal gaz dağıtım şirketi ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini ve Düvecik Mahallesi'nde ana hat altyapı işlemlerinin ardından hane bağlantılarını gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde hanelerimizi doğal gaza kavuşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Doğal gaz altyapı çalışmalarını program dahilinde yoğun bir şekilde sürdürdüklerine değinen Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hanelerimizi doğal gazla buluşturmaya devam ediyoruz. Doğal gaz altyapı çalışmalarımızı planlı bir şekilde yürütüyor, bağlantı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Doğal gaz çalışmalarını sürdürdüğümüz mahallelerimizde, kış ayları öncesinde altyapı çalışmalarını tamamlayıp doğal gazı hanelerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan ve yaşamı daha kolay bir hale getiren projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.