Canik'te doğaya yatırım: Sıfır Atık Köyü'nde 30 bin öğrenciye eğitim

30.03.2026 13:11  Güncelleme: 13:13
Samsun'un Canik ilçesinde hayata geçirilen ve Emine Erdoğan tarafından ödüllendirilen Sıfır Atık Köyü, bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye doğa eğitimi verdi.

Canik Belediyesi, sıfır atık ve doğa bilincinin yaygınlaşmasını hedefleyen projelerle farkındalık oluştururken çevre dostu nesilleri yetiştiriyor. Atıkların ekonomiye kazandırılması konusunda öncü çalışmalara imza atan Canik Belediyesi, Türkiye'de sıfır atık projelerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ödüllendirilen Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde doğa ve çevre bilincine sahip nesilleri topluma kazandırıyor. Açık ve kapalı derslik alanları, sera alanları, organik atıkların doğal gübreye dönüşümünün yapıldığı kompost alanı ve uygulamalı eğitim modülleriyle dikkatleri üzerine çeken Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü, içerisinde yer alan ve geri dönüştürülebilir atıklardan yapımı gerçekleştirilen oyun alanlarıyla ve sanat eserleriyle alkışları topluyor. Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde 30 binin üzerinde çocuk ve gence eğitim verdiklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde sıfır atıkta örnek projelerle farkındalık oluşturuyor, doğa ve çevre dostu nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Emine Erdoğan'dan ödül

Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde yıl içerisinde sürdürdükleri eğitim faaliyetlerinin yanı sıra farkındalık programları da gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzde uygulamalı eğitimler, eğitici ve eğlenceli aktiviteler eşliğinde doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizdeki sıfır atık projelerini himaye eden ve sıfır atık hareketini uluslararası bir boyuta taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den ödül aldığımız bu merkezimizde, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte her yaş grubundan vatandaşlarımızın ilgiyle katıldığı eğitimler ve farkındalık etkinlikleri de gerçekleştiriyoruz. 30 binin üzerinde çocuk ve gencimizi sıfır atık, enerji verimliliği, geri dönüşüm, doğal yaşam, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturduğumuz Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyümüzle, sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Sıfır atıkta öncü

Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü ve Namiye Mümin Erol Canik Orman Okulu'nda sıfır atığa yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra Canik Sıfır Atık Marketi ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'yla atıkları ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Başkan Sandıkçı, sıfır atığa yönelik örnek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Sıfır atık projeleriyle önemli oranda enerji tasarrufu sağladıklarını ve sera gazı salınımını önlediklerini belirten Başkan Sandıkçı, ilçe genelinde atık bölmeli yeni atık getirme merkezleri oluşturmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

