Çankırı Çerkeş\'te etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı

Çankırı Çerkeş'te etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sıcaklık sıfırın altına inince kar yağışı başladı ve ilçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Lapa lapa yağan kar havadan görüntülenirken yağışın akşam saatlerine kadar ara ara sürmesi bekleniyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başlarken yağış havadan görüntülendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor. Lapa lapa yağan kar yağışı havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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