Çankırı'da Ayı Fotokapanla Görüntülendi
Çankırı ormanlarında yerleştirilen fotokapanlarla ayının yiyecek arayışı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayıyı görüntülendi.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Bir ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.
Kaynak: İHA
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