Çermik\'te yol yapımı gecikti başkan özür diledi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yağışlardan dolayı yol yapımı gecikince, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu vatandaşlardan özür diledi.

Tepe Mahallesi Altınbağlar Küme Evleri Sokak'ta kilitli parke taşı yapımına başlandı. Başkan Şehmus Karamehmetoğlu alt yapı çalışmaları dolayısıyla yapımı geciken yolun yapımına bugün itibari ile başlandığını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, bu nedenle mağduriyetler yaşandığını, sürücü ve yayalar için yolu konforlu bir hale getireceklerini, güzel bir yol çalışması ile kendilerini affettirmek istediklerini kaydetti. - DİYARBAKIR