Çermik'te 130 Kilo Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Çermik'te 130 Kilo Turna Balığı Yakalandı

Çermik\'te 130 Kilo Turna Balığı Yakalandı
01.07.2026 09:59
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Diyarbakır Çermik'te av yasağının bitişinde 130 kilo turna balığı yakalandı, zorluklarla sergilendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde av yasağının bittiği gün 130 kilo ağırlığında turna balığı yakalandı. Esnaf tezgaha gelen balığı, kara kara nasıl keseceğini düşündü.

Halil Taşkın isimli balıkçı tarafından Fırat Nehrinde yakalan130 kiloluk balık, ilçe merkezine getirildi. Taşınması ve araca yüklenmesinde büyük zorluklar yaşanan balık, ilçe merkezindeki tezgahta sergilendi. Kilogramı 350 lira olan balık, burada satışında yaşanan zorluklardan dolayı Elazığ'a gönderildi.

Dev turna balığını yakalayan Halil Taşkın, av yasağının bittiği günün sabahında ağlarına 130 kilo ağırlığında bir balık düştüğü için çok mutlu olduklarını, av yasağı boyunca uğradıkları zararı bu balık sayesinde telafi ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Diyarbakır, 3. Sayfa, Ekonomi, Çermik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çermik'te 130 Kilo Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çermik'te 130 Kilo Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika
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