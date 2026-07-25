Çermik\'te İncir Hasadı Yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde incir hasadı yapıldı.

Çermik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bulunan Gölbaşı Mahallesi'nde meyve ve sebze çeşitleri yetiştiriliyor. Üreticiler, meyve çeşitlerinden incirin hasadını yaptı. Üreticiler, kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı, bu yılki rekoltede, rekor bir üretim bekliyor. Çermikte yetiştirilen incirler yaş ve kuru olmak üzere çevre il ve ilçelerde satılıyor.