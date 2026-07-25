Çermik'te İncir Hasadı Yapıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl rekor incir hasadı gerçekleşti, satışlar devam ediyor.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde incir hasadı yapıldı.
Çermik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında bulunan Gölbaşı Mahallesi'nde meyve ve sebze çeşitleri yetiştiriliyor. Üreticiler, meyve çeşitlerinden incirin hasadını yaptı. Üreticiler, kış mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı, bu yılki rekoltede, rekor bir üretim bekliyor. Çermikte yetiştirilen incirler yaş ve kuru olmak üzere çevre il ve ilçelerde satılıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Çermik'te İncir Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?