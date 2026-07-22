Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çermik ilçesinin Akpınar Mahallesi'ne inen kurtlar, Esvet Yılmaz isimli vatandaşın evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kurdun birlikte dolaştıkları görüldü. Esvet Yılmaz, kurtların yerleşim yerine kadar inmesine şaşırdığını belirterek çevredeki vatandaşları bu hayvanlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Doğal bir yaşam alanı olan Çermik ilçesi, bünyesinde pek çok yaban hayvan türünü barındırıyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Çevre › Çermik'te Kurtlar Yerleşim Alanına İndi - Son Dakika
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