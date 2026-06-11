Çımağıl\'da Doğal Varlık İncelemesi

Bayburt'un Çımağıl köyünde, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik saha incelemesi yapıldı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde bulunan tabiat varlıklarının korunması maksadıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Çımağıl köyünde bulunan alanlarda incelemeler yapıldı.

Saha çalışmasında, alanın mevcut durumu yerinde kontrol edilerek, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde gözlem ve tespitlerde bulunuldu.

Doğal mirasın korunması, tabiat varlıklarının mevcut yapısının muhafaza edilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için denetim ve izleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT