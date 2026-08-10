Çınar\'da Şiddetli Rüzgar Ahırı Yıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilesinde şiddetli rüzgarda bir ahırın duvarları yıkılarak çatısı çöktü.

Kent genelinde şiddetli rüzgar nedeniyle günlük olumsuz etkilendi. Çınar ilçesi Yarımkaş Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırın duvarı yıkılmasıyla çatısı çöktü. Fırtına nedeniyle 2 çocuk, ayaklarından hafif yaralandı. Ahırda bulunan bazı hayvanlar sahipleri tarafından dışarı çıkarıldı.