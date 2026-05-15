Çıralı\'da sahil temizliği yapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli sahilleri arasındaki Çıralı sahilinde temizlik etkinliği yapıldı.

Kemer Belediyesi ile Ulupınar Mahalle Muhtarlığı iş birliğince düzenlenen etkinliğe, katılanlar, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini alarak sahildeki atık ve çöpleri temizlerken, 'Çöpünü sahilde bırakma', 'Mavinin tadını çıkar kirletme', 'Plajlarımız kül tablası değildir', 'Doğaya iyi bak, başka bir dünya yok' yazılı pankartlar açarak farkındalık oluşturdu.

Plastik atıklar dikkat çekti

Etkinlikte, özellikle son günlerde ticari gemilerin plastik atıkları öğüterek denize bırakması nedeniyle sahile ulaşan plastik atıklara dikkat çekildi. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, "Ticari gemilerin öğütmüş olduğu plastik atıkların dalga ile sahile vurduğu bir durumla karşılaştık. Denizimizi ve doğamızı korumak amacıyla hızlı şekilde belediye personelimizle gerekli temizliğimizi yaptık. Doğamızı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Gemilere yaptırım istedi

Ticari gemilerinin bıraktığı plastik atık sorununun önceki yıllarda da yaşandığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Semih Top, konu hakkında yetkililerin bir yaptırımda bulunmasını beklediklerini kaydetti. Sahil temizliğine Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş, Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA