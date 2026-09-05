Cizre'de kavun ve karpuz tarlalarını denetleyen tarım ekipleri üreticiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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Cizre'de kavun ve karpuz tarlalarını denetleyen tarım ekipleri üreticiyi bilgilendirdi

Cizre\'de kavun ve karpuz tarlalarını denetleyen tarım ekipleri üreticiyi bilgilendirdi
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Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Kebeli köyündeki kavun ve karpuz ekili alanlarda inceleme yaparak bitki gelişimi ve hastalık kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, üreticilerle bir araya gelip verimliliği artırmak için dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmede bulundu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Kebeli köyündeki kavun ve karpuz ekili alanlarda inceleme ve teknik kontrollerde bulundu.

Cizre'de tarımsal üretimin kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman teknik personeller, ilçeye bağlı Kebeli köyünü ziyaret etti. Köydeki kavun ve karpuz ekili tarım arazilerini gezen ekipler; bitki gelişimi, hastalık ve zararlı kontrolleri ile rekolte durumuna ilişkin detaylı incelemelerde bulundu. Üreticilerle de bir araya gelen teknik ekipler, ekim alanlarındaki mevcut durum hakkında bilgi alarak dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmede bulundu.

Saha incelemelerine ilişkin Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Kebeli köyünde, teknik personelimiz tarafından kavun ve karpuz üretim alanlarında kontrol ve incelemeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, çiftçilerin daha kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmesi amacıyla köy ziyaretlerine ve saha kontrollerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Cizre'de kavun ve karpuz tarlalarını denetleyen tarım ekipleri üreticiyi bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de kavun ve karpuz tarlalarını denetleyen tarım ekipleri üreticiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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