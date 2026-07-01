Cizre\'de Zirai İlaç Denetimi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, ilçede tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biri olan zirai ilaçların satış ve depolama süreçlerini yerinde denetledi. Üreticilerin güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bayiler tek tek kontrol edildi. Teknik ekipler tarafından yapılan denetimlerde; bitki koruma ürünlerinin satış ve muhafaza koşullarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, karekod barkod sistemleri ve saklama depolarının fiziki şartları titizlikle incelendi. Ayrıca insan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil edebilecek usulsüz satışların önüne geçilmesi için gerekli yasal uyarılar yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, zirai ilaç bayi sahiplerine ve çalışanlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. İlaçların doğru dozda ve doğru reçeteyle üreticiye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını belirten yetkililer, mevzuat dışı uygulamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenli gıda ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda bayilere ve üretim alanlarına yönelik saha denetimlerinin periyodik olarak kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ŞIRNAK