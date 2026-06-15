CONTATRAP Projesi Karadeniz İçin Destek Aldı

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ın yürütücülüğünü üstlendiği 'CONTATRAP' projesi, Karadeniz'in geleceğini kurtaracak uluslararası fonu almaya hak kazandı.

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ın yürütücülüğünü yaptığı "CONTATRAP" projesi, prestijli Eco-Innovation Challenge (EIC) programı kapsamında destekleme listesine girdi. Desteklenmeye hak kazanan CONTATRAP Projesi; Karadeniz'deki kirliliğin azaltılması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ile sürdürülebilir çevresel çözümlerin geliştirilmesini amaçlıyor. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) iş birliğiyle yürütülen küresel ölçekli program, Karadeniz'in çevresel sorunlarına yenilikçi ve bilimsel çözümler sunan projelere fon sağlıyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetiminden yapılan açıklamada, projenin hem Karadeniz bölgesi hem de bilim dünyası için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal yürütücülüğündeki CONTATRAP Projesi, Karadeniz'in çevresel sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan Eco-Innovation Challenge (EIC) programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Karadeniz'in korunmasına büyük katkı sağlayacak bu önemli başarısından dolayı öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Zehra Betül Öcal'ı ve tüm proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz."

Uluslararası arenada destek gören projenin, önümüzdeki süreçte Karadeniz genelinde uygulanabilir çevre koruma modellerine öncülük etmesi bekleniyor. - SİNOP