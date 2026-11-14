COP31 kapsamındaki COPArt, oyuncular ve Ertem Şener'i Antalya'da ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 kapsamındaki COPArt, oyuncular ve Ertem Şener'i Antalya'da ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
COP31 kapsamındaki COPArt, oyuncular ve Ertem Şener\'i Antalya\'da ağırladı
Haber Videosu

Antalya'daki COP31 kapsamında hazırlanan COPArt, oyuncular ve spor spikeri Ertem Şener'i ağırladı. “Hala Mümkün / Still Possible” temasıyla iklim değişikliğine sanatla dikkat çeken COPArt, COP31 boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan COPArt, ile Türkiye Pavilyonu spor ve sanat camiasından ünlü isimleri ağırladı.

Oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Kerem Cem ile ünlü spor spikeri Ertem Şener, COP31 alanında yer alan COPArt'ı ziyaret etti.

"Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi COPArt"

Sanatın evrensel diliyle iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan COPArt'ı gezen ünlü isimler, doğadan ve çevreden ilham alan sanat eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. *"Hala Mümkün/ Still Possible"* temasıyla hayata geçirilen COPArt, resimlerden heykellere, açık hava enstalasyonlarından farklı disiplinlerdeki sanat çalışmalarına kadar geniş bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. İklim krizine karşı ortak sorumluluk bilincini sanat aracılığıyla güçlendirmeyi hedefleyen proje, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçme çağrısı yapıyor. Sanatın birleştirici gücünü iklim eylemiyle buluşturan COPArt, COP31 boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya ve daha yaşanabilir bir dünya için ilham vermeye devam edecek.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatErtem ŞenerAntalyaGüncelSanatÇevreCOP31SporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:35:06. #7.12#
SON DAKİKA: COP31 kapsamındaki COPArt, oyuncular ve Ertem Şener'i Antalya'da ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android