COP31 kapsamındaki COPArt, oyuncular ve Ertem Şener\'i Antalya\'da ağırladı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında hazırlanan COPArt, ile Türkiye Pavilyonu spor ve sanat camiasından ünlü isimleri ağırladı.

Oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Kerem Cem ile ünlü spor spikeri Ertem Şener, COP31 alanında yer alan COPArt'ı ziyaret etti.

"Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi COPArt"

Sanatın evrensel diliyle iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan COPArt'ı gezen ünlü isimler, doğadan ve çevreden ilham alan sanat eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. *"Hala Mümkün/ Still Possible"* temasıyla hayata geçirilen COPArt, resimlerden heykellere, açık hava enstalasyonlarından farklı disiplinlerdeki sanat çalışmalarına kadar geniş bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. İklim krizine karşı ortak sorumluluk bilincini sanat aracılığıyla güçlendirmeyi hedefleyen proje, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçme çağrısı yapıyor. Sanatın birleştirici gücünü iklim eylemiyle buluşturan COPArt, COP31 boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya ve daha yaşanabilir bir dünya için ilham vermeye devam edecek.