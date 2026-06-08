Çorum Belediyesi'nden ayçiçeği ekimi: Elde edilecek yağlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nden ayçiçeği ekimi: Elde edilecek yağlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Çorum Belediyesi\'nden ayçiçeği ekimi: Elde edilecek yağlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
08.06.2026 12:01  Güncelleme: 12:03
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Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla Konaklı Köyü'ndeki arazide ayçiçeği ekimi yaptı. Hasat sonrası elde edilecek yağlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne kayıtlı ailelere dağıtılacak.

Çorum Belediyesi ekipleri tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla ayçiçeği ekimi yağıldı.

Çorum Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı tarımsal üretim çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Belediye tarafından Konaklı Köyü yakınlarında bulunan arazide bu yıl da ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasadın ardından elde edilecek ayçiçeği yağları Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. "Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına" sloganıyla yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz yıl aynı arazide buğday ekimi gerçekleştirildi. Hasat edilen buğdaylardan elde edilen unlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu yıl ise arazide ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasadın ardından elde edilecek yağlar, ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına destek olacak.

Konaklı Terfi İstasyonu yanında bulunan arazide yürütülen çalışma ile hem atıl arazilerin değerlendiriliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan destek sağlanıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çorum Belediyesi'nden ayçiçeği ekimi: Elde edilecek yağlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Belediyesi'nden ayçiçeği ekimi: Elde edilecek yağlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Son Dakika
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