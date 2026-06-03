Çorum Belediyesi\'nden ibadethanelerde tamizlik

Çorum Belediyesi ekipleri şehir genelinde vatandaşların temiz ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi için cami, mescid, ortak kullanım alanlarını temizleyerek hazır hale getiriyor.

Çorum Belediyesi, şehir genelinde belirlenen program doğrultusunda ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda ibadet alanları, ortak kullanım bölümleri ve çevre alanları titizlikle temizlenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor. Çorum Belediyesi'nin yürüttüğü düzenli temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, sunulan hizmet ibadethanelerin temiz ve bakımlı kalmasına da önemli katkı sağlıyor. - ÇORUM