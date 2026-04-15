100. Yıl Millet Bahçesi\'ne teras bahçe ve yer altı otoparkı yapılacak

15.04.2026 13:14  Güncelleme: 13:15
Çorum Belediyesi tarafından 100. Yıl Millet Bahçesi'nde hayata geçirilecek olan Teras Bahçe ve Yer Altı Otoparkı Projesi, Bakanlık desteğiyle yapılacak. Proje sosyal yaşam alanı fonksiyonu ile otopark sorununa çözüm sunacak.

Çorum Belediyesi tarafından 100.Yıl Millet Bahçesi içerisinde planlanan Teras Bahçe ve Yer Altı Otoparkı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, TOKİ marifetiyle yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununa çözüm üretecek projenin aynı zamanda sosyal yaşam alanı olarak da hizmet vereceğini ifade etti.

Şehrin en yoğun noktalarından Gazi Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi kesişiminde eski tenis kortlarının olduğu bölgede inşa edilecek proje, 8 bin 675 metrekarelik arsa üzerine yapılacak. Toplam 9 bin 230 metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı, iki bodrum kat ve bir zemin kat olmak üzere üç kattan oluşacak. Proje kapsamında bodrum katlarda toplam 205 araç kapasiteli kapalı otopark yer alacak. İkinci bodrum katta 157 araçlık otoparkın yanı sıra araç yıkama alanı, elektrikli araç şarj üniteleri ve teknik alanlar bulunacak. Birinci bodrum katta ise 48 araçlık otopark alanı ile birlikte yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde iki ticari alan yer alacak. Zemin katta ise alt katlarla bağlantılı şekilde planlanan iki iş yeri ve açık oturma alanları vatandaşların kullanımına sunulacak. - ÇORUM

