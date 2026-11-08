Çorum\'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezinde de etkili oluyor

Çorum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezinde de etkili oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da akşam saatleri itibarıyla yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı il merkezinde de görülmeye başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle Çorum Belediyesi ve karayolları ekipleri ana güzergahlarda tedbir alırken, yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.
Çorum'da yüksek rakımlı noktalarda yağan kar, il merkezinde de etkili olmaya başladı.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatleri itibarıyla yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar, dağları beyaza bürüdü. İl merkezinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle Çorum Belediyesi ve karayolları ekipleri ana güzergahlarda tedbir aldı.
Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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