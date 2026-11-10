Çorum\'da sıcaklık düşünce kar başladı, Tarihi Saat Kulesi çevresi güzelliğe büründü

Çorum'da sıcaklık düşünce kar başladı, Tarihi Saat Kulesi çevresi güzelliğe büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da sıcaklığın belirgin şekilde azalmasıyla kent merkezinde kar yağışı başladı. Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler karın etkisiyle farklı bir görünüme kavuştu; yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Çorum'da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağmaya başladı. Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler, etkili olan kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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