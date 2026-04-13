Dağ Keçisi Mağaraya Girdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de bir dağ keçisi, dar mağaraya çevik hareketlerle giriş yaptı ve dikkat çekti.

Gümüşhane'nin dağlık kesimlerinde görüntülenen yetişkin bir dağ keçisi, dikkat çekici boynuzlarına rağmen dar bir mağaraya girerek doğal yaşamın zorlu koşullarına rağmen çevik hareketleriyle dikkat çekti.

Yüksek rakımlı kayalık bölgede yiyecek arayışında olan yetişkin dağ keçisi, dar açıklığa sahip bir mağara girişine yöneldi. Oldukça büyük ve kıvrımlı boynuzlarına rağmen çevik hareketlerle dar geçitten içeri giren keçi, gözden kayboldu. Doğada "kayaların ustası" olarak bilinen dağ keçilerinin sarp ve zor arazi koşullarına uyum yetenekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Bölgedeki yaban hayatı gözlemcileri, bu tür davranışların özellikle besin ve barınma arayışında sıkça görülebildiğini belirtti.

DKMP Gümüşhane Müdürlüğünde görevli Yusuf Özkan tarafından kayda alınan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı. Görüntüler doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, dağ keçisinin çevikliği izleyenleri hayran bıraktı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:53:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.