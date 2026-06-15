Dalgıç Polisi Temizlikte - Son Dakika
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Dalgıç Polisi Temizlikte

Dalgıç Polisi Temizlikte
15.06.2026 10:59
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Konya'da dalgıç polisler, Altınapa Barajı'nda çöp temizliği yaparak çevreyi koruma bilinci gösterdi.

Konya'da dalgıç polisler, Altınapa Barajı çevresinde çöp temizliği gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, su altında yapılacak dalış çalışması için gittikleri Altınapa Barajının çevresine atılan çöpleri fark etti. Görev öncesi çalışma alanlarındaki çöpleri toplayıp çuvallara doldurup çöp kutusuna atan ekipler duyarlı davranışlarıyla takdir topladı. Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, "Biz göreve geldiğimizde maalesef çevremizi çok kirli vaziyette buluyoruz. Çevremizi çalışma alanımızı temizlemeyi kendi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu çöpleri toplayıp sıfır atık çalışması kapsamında da geri dönüşüme destek sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle geri dönüşümü yapılabilir malzemeleri rica ediyoruz bunları toplu vaziyette bıraksınlar. En azından her yerde çöp kutusu var onlara da atabilirler. Çevremizi temiz tutalım" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dalgıç Polisi Temizlikte - Son Dakika

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