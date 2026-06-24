Dalgıçtan Köpek Balığıyla İlginç Karşılaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalgıçtan Köpek Balığıyla İlginç Karşılaşma

Dalgıçtan Köpek Balığıyla İlginç Karşılaşma
24.06.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de dalgıç Hasan Gürgah, köpek balığıyla 4 metre mesafede karşılaştı ve o anları kaydetti.

Mersin'de zıpkınla balık avı yapan bir dalgıç, su altında yaklaşık 4 metre mesafede köpek balığıyla karşı karşıya geldi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görüntüleyen dalgıç, yaşadığı anları anlattı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltasının yaklaşık 1 mil açığında serbest dalış yapan ve zıpkınla balık avlayan 39 yaşındaki Hasan Gürgah, su altında yaklaşık 4 metre mesafede köpek balığıyla karşılaştı. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Gürgah, daha sonra tedbir amacıyla dalışı sonlandırarak bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 7 yıldır serbest dalış ve zıpkınla balık avcılığıyla ilgilendiğini belirten Gürgah, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği dalış sırasında unutamayacağı bir deneyim yaşadığını söyledi.

"Kafamı kaldırdım, çok büyük bir köpek balığı vardı"

Dalışın yaklaşık 15'inci dakikasında balık avlamaya çalıştığını anlatan Gürgah, denizin oldukça puslu olduğunu belirterek, "Suyun altında etrafıma bakarak balık avlamaya çalışıyordum. Görüş mesafesi de düşüktü. Balık beklediğim sırada bir anda karaltı gördüm. Hemen kafamı kaldırdım. Çok büyük bir köpek balığı vardı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaydı. Bu sporla uğraşan insanlar için belki de ömür boyu bir kez yaşanabilecek bir karşılaşmaydı" dedi.

"Tehlikesiz bir türdü ki benden uzaklaşmaya başladı"

Karşılaşma anında sakinliğini korumaya çalıştığını ifade eden Gürgah, köpek balığını görüntülemek için kamerasını ona doğru çevirdiğini belirterek, "O an sakin kalmaya çalıştım ve zıpkınımdaki kamerayı hayvana doğru doğrultup görüntü almaya çalıştım. Muhtemelen beni görmüştü. Tehlikesiz bir türdü ki benden uzaklaşmaya başladı. Yoksa bana doğru da gelebilirdi" diye konuştu.

Köpek balığının uzaklaştığını fark edince görüntü almaya devam ettiğini kaydeden Gürgah, ardından su yüzeyine çıktığını söyledi. Yaşadığı olayı teknedeki arkadaşına anlattığını ifade eden Gürgah, güvenlik amacıyla o bölgedeki dalışı sonlandırdıklarını dile getirdi.

Denizin, canlıların doğal yaşam alanı olduğunu vurgulayan Gürgah, "Ne olduğunu tam olarak değerlendiremedik. Sonuçta deniz onların, biz onların dünyasına giriyoruz. Biz de onu kendi yaşam alanında rahatsız etmemek için oradan ayrılıp başka bir bölgeye geçtik" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Hayvanlar, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dalgıçtan Köpek Balığıyla İlginç Karşılaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KVKK’dan belediyelere canlı yayın yasağı Uymayanlara ceza verilecek KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek
Dev operasyondan detaylar İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Esra Erol’un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
İbrahim Tatlıses’in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 09:41:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Dalgıçtan Köpek Balığıyla İlginç Karşılaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.