Dalgıçtan Köpek Balığıyla İlginç Karşılaşma

Mersin'de zıpkınla balık avı yapan bir dalgıç, su altında yaklaşık 4 metre mesafede köpek balığıyla karşı karşıya geldi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görüntüleyen dalgıç, yaşadığı anları anlattı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltasının yaklaşık 1 mil açığında serbest dalış yapan ve zıpkınla balık avlayan 39 yaşındaki Hasan Gürgah, su altında yaklaşık 4 metre mesafede köpek balığıyla karşılaştı. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Gürgah, daha sonra tedbir amacıyla dalışı sonlandırarak bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 7 yıldır serbest dalış ve zıpkınla balık avcılığıyla ilgilendiğini belirten Gürgah, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği dalış sırasında unutamayacağı bir deneyim yaşadığını söyledi.

"Kafamı kaldırdım, çok büyük bir köpek balığı vardı"

Dalışın yaklaşık 15'inci dakikasında balık avlamaya çalıştığını anlatan Gürgah, denizin oldukça puslu olduğunu belirterek, "Suyun altında etrafıma bakarak balık avlamaya çalışıyordum. Görüş mesafesi de düşüktü. Balık beklediğim sırada bir anda karaltı gördüm. Hemen kafamı kaldırdım. Çok büyük bir köpek balığı vardı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaydı. Bu sporla uğraşan insanlar için belki de ömür boyu bir kez yaşanabilecek bir karşılaşmaydı" dedi.

"Tehlikesiz bir türdü ki benden uzaklaşmaya başladı"

Karşılaşma anında sakinliğini korumaya çalıştığını ifade eden Gürgah, köpek balığını görüntülemek için kamerasını ona doğru çevirdiğini belirterek, "O an sakin kalmaya çalıştım ve zıpkınımdaki kamerayı hayvana doğru doğrultup görüntü almaya çalıştım. Muhtemelen beni görmüştü. Tehlikesiz bir türdü ki benden uzaklaşmaya başladı. Yoksa bana doğru da gelebilirdi" diye konuştu.

Köpek balığının uzaklaştığını fark edince görüntü almaya devam ettiğini kaydeden Gürgah, ardından su yüzeyine çıktığını söyledi. Yaşadığı olayı teknedeki arkadaşına anlattığını ifade eden Gürgah, güvenlik amacıyla o bölgedeki dalışı sonlandırdıklarını dile getirdi.

Denizin, canlıların doğal yaşam alanı olduğunu vurgulayan Gürgah, "Ne olduğunu tam olarak değerlendiremedik. Sonuçta deniz onların, biz onların dünyasına giriyoruz. Biz de onu kendi yaşam alanında rahatsız etmemek için oradan ayrılıp başka bir bölgeye geçtik" ifadelerini kullandı. - MERSİN