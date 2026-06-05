Darıyeri\'nde Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde yürütülen yol çizgi çalışmaları tamamlanarak yol güvenliği artırıldı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yol çizgileri yenilenerek trafik düzeninin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte yol güzergahında görüş ve yönlendirme imkanları artırılırken, ulaşım güvenliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik bakım ve iyileştirme çalışmalarının program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE