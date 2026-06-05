Darıyeri'nde Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darıyeri'nde Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı

Darıyeri\'nde Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı
05.06.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Darıyeri Hasanbey Köyü'nde yol çizgi çalışmalarıyla trafik güvenliği artırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde yürütülen yol çizgi çalışmaları tamamlanarak yol güvenliği artırıldı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey Köyü'nde gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yol çizgileri yenilenerek trafik düzeninin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte yol güzergahında görüş ve yönlendirme imkanları artırılırken, ulaşım güvenliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik bakım ve iyileştirme çalışmalarının program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Darıyeri'nde Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:03:34. #7.12#
SON DAKİKA: Darıyeri'nde Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.