Sultanhisar\'da içme suyu altyapısı yenileniyor

15.05.2026 10:56  Güncelleme: 10:57
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Sultanhisar'ın Demirhan Mahallesi'nde içme suyu hattını yenilemek için 8 milyon 300 bin TL yatırım başlattı. Proje ile mahallenin altyapısı güçlendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Aydın genelinde sürdürülen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Planlı şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda mahalledeki içme suyu şebeke hattı tamamen yenilenerek bölgeye uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir altyapı kazandırılması hedefleniyor. 8 milyon 300 bin Türk Lirası yatırım maliyetiyle hayata geçirilen proje ile birlikte Demirhan Mahallesi'nin içme suyu altyapısının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Aydın'ın tüm ilçelerinde yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımız için çalışmayı, yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, tüm ilçelerimizde projelerimizi eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

