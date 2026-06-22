Gökçedere\'nin arazi yollarında çalışmalar devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde, tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan arazi yolu çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, belde genelindeki arazi yollarında dolgu, tesviye, düzeltme çalışmaları ve silindirle sıkıştırma işlemi yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla üreticilerin tarım arazilerine daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşması sağlanacak.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullandığı güzergahlarda yürütülen çalışmalar kapsamında yol yüzeyleri düzenlenerek, ulaşımda aksaklık yaşanan noktalara müdahale ediliyor.

Belediye ekipleri, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve üreticilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için arazi yollarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BAYBURT