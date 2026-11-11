Denizli Beyağaç'ta tarım kampı öğrencileri hasat sonrası zeytinyağı fabrikasını gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Beyağaç'ta tarım kampı öğrencileri hasat sonrası zeytinyağı fabrikasını gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Beyağaç\'ta tarım kampı öğrencileri hasat sonrası zeytinyağı fabrikasını gezdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Denizli Beyağaç'ta 2026 Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında öğrenciler Kızılcaağaç Mahallesi'nde zeytin hasadına katıldı. Hasat sonrası zeytinyağı fabrikasını gezen öğrencilere üretim süreci anlatıldı ve katılım sertifikaları takdim edildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 2026 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı Programı kapsamında öğrencilerin katılımıyla zeytin hasadı etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, zeytin ağaçlarından ürün toplarken zeytinin sofralara uzanan yolculuğunu da yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Beyağaç Kaymakamlığı koordinesinde, Beyağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kızılcaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler katıldı. Etkinliğe Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Hasan Sarı, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Doğan ve kurum amirleri de yer aldı.

Etkinlikte öğrenciler, zeytin ağaçlarından ürün toplayarak hasat sürecine katıldı. Tarımsal üretimin aşamalarını yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, toprağın işlenmesinden ürünün elde edilmesine kadar geçen süreç hakkında bilgi aldı. 2026 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve hasat etkinliklerinin ardından öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.

Zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettiler

Hasat etkinliğinin ardından öğrenciler, zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada zeytinlerin işlenerek zeytinyağına dönüştürülme aşamalarını yakından inceleyen öğrencilere, üretim süreci hakkında bilgi verildi. Zeytinin toplanmasından sofralara ulaşmasına kadar geçen süreci öğrenen öğrenciler, tarımsal üretim ve gıda süreçleri konusunda deneyim kazandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerZeytinyağıDenizliEkonomiBeyağaçZeytinEğitimÇocukTarımYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
Babasının kullandığı kamyonda can verdi Henüz 20 yaşındaydı Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:17:49. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Beyağaç'ta tarım kampı öğrencileri hasat sonrası zeytinyağı fabrikasını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android