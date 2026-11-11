Denizli Beyağaç\'ta tarım kampı öğrencileri hasat sonrası zeytinyağı fabrikasını gezdi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 2026 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı Programı kapsamında öğrencilerin katılımıyla zeytin hasadı etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, zeytin ağaçlarından ürün toplarken zeytinin sofralara uzanan yolculuğunu da yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Beyağaç Kaymakamlığı koordinesinde, Beyağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kızılcaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler katıldı. Etkinliğe Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Hasan Sarı, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Doğan ve kurum amirleri de yer aldı.

Etkinlikte öğrenciler, zeytin ağaçlarından ürün toplayarak hasat sürecine katıldı. Tarımsal üretimin aşamalarını yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, toprağın işlenmesinden ürünün elde edilmesine kadar geçen süreç hakkında bilgi aldı. 2026 yılı Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve hasat etkinliklerinin ardından öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.

Zeytinyağı fabrikasını ziyaret ettiler

Hasat etkinliğinin ardından öğrenciler, zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada zeytinlerin işlenerek zeytinyağına dönüştürülme aşamalarını yakından inceleyen öğrencilere, üretim süreci hakkında bilgi verildi. Zeytinin toplanmasından sofralara ulaşmasına kadar geçen süreci öğrenen öğrenciler, tarımsal üretim ve gıda süreçleri konusunda deneyim kazandı.