Denizli'de kuvvetli yağış 14 Ekim 06.00-18.00 arası bekleniyor, Meteoroloji uyardı - Son Dakika
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Denizli'de kuvvetli yağış 14 Ekim 06.00-18.00 arası bekleniyor, Meteoroloji uyardı

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Denizli\'de kuvvetli yağış 14 Ekim 06.00-18.00 arası bekleniyor, Meteoroloji uyardı
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Meteoroloji, Denizli'de 14 Ekim'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışların 06.00-18.00 arasında etkili olacağı belirtilirken sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji, Denizli için kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, Denizli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların 14 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklendiği ifade edildi. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli'de kuvvetli yağış 14 Ekim 06.00-18.00 arası bekleniyor, Meteoroloji uyardı - Son Dakika
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