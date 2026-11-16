Denizli'de otobüs seferleri 16-20 Kasım 2026'da ara tatil tarifesine geçiyor - Son Dakika
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Denizli'de otobüs seferleri 16-20 Kasım 2026'da ara tatil tarifesine geçiyor

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Denizli\'de otobüs seferleri 16-20 Kasım 2026\'da ara tatil tarifesine geçiyor
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ara tatil nedeniyle 16-20 Kasım 2026 arasında otobüs sefer saatlerinde geçici düzenleme yapıldığını duyurdu. Öğrenciler ve yolcular güncel tarifeleri ulasim.denizli.bel.tr adresinden takip edebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., okulların ara tatil dönemine girmesi nedeniyle otobüs sefer saatlerinde geçici düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Denizli genelinde toplu taşıma kullanan vatandaşları ve öğrencileri yakından ilgilendiren duyuruya göre, ara tatil kapsamında 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında otobüs sefer saatlerinde güncellemeye gidildi. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşım planlamasının daha verimli yapılması amacıyla geçici bir tarife hazırlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolcuların güncel sefer saatlerini ve detaylı hareket tarifelerini kurumun resmi web portalı olan ulasim.denizli.bel.tr adresinden takip edebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli'de otobüs seferleri 16-20 Kasım 2026'da ara tatil tarifesine geçiyor - Son Dakika
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