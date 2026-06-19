Denizli'de sağanak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de sağanak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

Denizli\'de sağanak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
19.06.2026 20:11  Güncelleme: 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü sular altında kalarak ulaşıma kapandı, çok sayıda iş yerini su bastı. Ekipler tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizli- İzmir karayolunun bir bölümü sular altında kalarak ulaşıma kapanırken, çok sayıda iş yerini su bastı.

Denizli'de saat 17.00 itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, özellikle kentin batı bölgelerinde hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağış nedeniyle Denizli-İzmir istikameti Hacıeyüplü Mahallesi mevkiinde yol tamamen sular altında kaldı. Suyun derinliğinin artması üzerine emniyet ekipleri, güvenlik gerekçesiyle karayolunun bu bölümünü ulaşıma kapattı. Sürücüler, trafik ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Göle dönen yolda bazı sürücüler risk almayarak geri dönerken, bazı sürücülerin ise tehlikeye aldırış etmeden suların içinden yollarına devam etmeye çalışması dikkat çekti.

Kentin batı kesimindeki sanayi ve yerleşim alanlarında bulunan birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar ve esnaf, dükkanlarına dolan suları tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve belirlenen alternatif yolları kullanmaları konusunda uyardı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Denizli, Ekonomi, İzmir, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli'de sağanak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş’ta ayrılık Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Volkan Demirel’den ’’Fenerbahçe’yi reddetti’’ iddialarına yanıt Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Söyledikleri çok acımasız Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’yu topa tuttu Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

20:23
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
20:14
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 20:32:26. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de sağanak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.