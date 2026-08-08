Vali Köşger: "Asıl sorun sahipsiz hayvanlar değil sahiplilerin terk edilmesi"

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu, bakımevlerinin kapasitesinin artırılması, doğal yaşam alanlarının oluşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kapsamlı kararlar alındı.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'na ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim temsilcileri katıldı. Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarının muhafaza altına alınması, rehabilitasyonu ve yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla Sahipsiz Hayvan İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından hazırlanan son izleme cetvelleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, sahipsiz hayvan sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik yeni talimatlar verildi.

Kurulda toplantısında aşılama ve rehabilitasyon faaliyetlerine ara vermeden devam edilmesine, ekiplerin saha denetimini artırarak toplama, aşılama ve kısırlaştırmaları tamamlamalarına; hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı yapımı için izin süreçleri tamamlanan ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yer tahsisleri gerçekleştirilen alanlarda, ilgili yerel yönetimlerce yapım çalışmalarına ivedilikle başlanmasına ve sonuçlandırılmasına; yapımı devam eden hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının ise en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasına; Denizli ili genelindeki ilçe ve mahallelerde bulunan sahipli köpeklere mikroçip uygulanarak kimliklendirilmelerine ve veri tabanına kaydedilme işlemlerinin hızlandırılmasına, henüz kimliklendirme işlemini tamamlamamış olan hayvan sahiplerine yönelik denetimlerin sıklaştırılmasına; üniversite kampüs sınırları içerisinde bulunan sahipsiz hayvanların oluşturduğu güvenlik riskleri nedeniyle, üniversite yönetimi ve ilgili belediye ekiplerinin koordinasyonuyla en yakın hayvan bakımevine nakledilmesine; trafikte can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmesini engellemek amacıyla şehir içi ve şehirler arası yollarda, özellikle de yol kenarında bulunan benzin istasyonları, dinlenme tesisleri ve kavşaklarda konuşlanan sahipsiz hayvanların ilgili belediye ekiplerince düzenli olarak hayvan bakımevlerine götürülmesine ve Denizli ili geneli sahipsiz hayvan yönetimine ilişkin yıllık, 5 ve 10 yıllık stratejik hedef raporlarının kurula üye kurumların katkılarıyla hazırlanmasına karar verildi.

"Asıl sorun sahipli hayvanların terk edilmesi"

Vali Köşger, toplantıda yaptığı değerlendirmede 2026 yılı Ocak ayından bu yana 700 sahipsiz hayvanın sahiplendirildiğini, 613 başıboş sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonunun sürdürüldüğünü belirterek, hayvan başına bin 250 TL kısırlaştırma desteği sağlandığını, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çivril Belediyesinin de kısırlaştırma çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. Sahipsiz hayvanlara ilişkin en önemli sorunlardan birinin sahipli hayvanların çip kayıtlarının iptal edilerek veya kayıt dışı bırakılarak sokağa terk edilmesi, diğerinin ise komşu illerden Denizli sınırlarına hayvan bırakılması olduğunu vurgulayan Vali Köşger, gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasını istedi. Vali Köşger, sahipsiz hayvanlara yönelik tüm çalışmaların kurumlar arasında etkin koordinasyon içerisinde yürütülmesi talimatını verdi.

Bakımevleri ve doğal yaşam alanları hızla tamamlanacak

Vali Köşger, uygulamanın başarılı bir örnek olduğunu belirterek tüm belediye başkanlarının muhtarlarla iş birliği içerisinde aynı sistemi uygulamalarını istedi. Hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı yapımı için izin süreçleri tamamlanan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yer tahsisleri gerçekleştirilen alanlarda yapım çalışmalarına ivedilikle başlanması talimatını veren Vali Köşger, inşası devam eden tesislerin de en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınmasını istedi.

Acıpayam modeli il genelinde yaygınlaştırılacak

Toplantıda Acıpayam Belediyesinin sahipsiz hayvanlara yönelik uygulaması örnek olarak ele alındı. Köylerde başıboş köpeklerin muhtarlar tarafından tespit edilerek belediyenin veterinerlik hizmetleri birimine bildirildiği, ekiplerin ihbarlara günün her saatinde müdahale ettiği, hayvanların öncelikle sahipli olup olmadığının kontrol edildiği, kısırlaştırılmamış olanların ise gerekli işlemler için Büyükşehir Belediyesine teslim edildiği aktarıldı.

Toplantının sonunda Vali Köşger, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tedbirlerin etkin ve kararlı şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekerek, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini ve sorunun Denizli'nin ardından ülke genelinin gündeminden çıkarılmasına katkı sağlayacak çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.