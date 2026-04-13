Denizli'nin modern sosyal tesisi hızla yükseliyor - Son Dakika
Denizli'nin modern sosyal tesisi hızla yükseliyor

Denizli\'nin modern sosyal tesisi hızla yükseliyor
13.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin inşaatını yerinde inceleyerek projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Tesis, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik modern bir yaşam alanı sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ocak ayında temeli atılan ve bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere titizlikle planlanan Yunus Emre Sosyal Tesisi'nde çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 292 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, Yenişehir Mahallesi'ndeki Yürüyüş ve Koşu Yolu yanında bulunan Yunus Emre Parkı'na estetik bir kimlik kazandırmaya hazırlanıyor. Ortası avlulu "U formlu" mimarisi sayesinde doğayla uyumlu bir yapı sergileyen projede; mekanik tuğla kaplamalar, silikon cam doğramalar ve modern kenet çatı sistemi kullanılıyor. Şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan yapı, mahalle kültürünü modern bir dokunuşla canlandıracak.

Kapsamlı sosyal yaşam alanı

Bölge halkının kaliteli vakit geçirebileceği tesiste, dört mevsim hizmet verecek 250 metrekarelik kapalı kafe alanı, kaldırıma yakın konumu ve üç cephesi açık yapısıyla hızlı ve pratik hizmet noktası olacak 42 metrekarelik kiosk bölümü, modern mutfak bölümü ve fonksiyonel alanlar yer alacak. Mimarisi ve doğayla barışık tasarımıyla dikkat çeken projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge, modern standartlarda donatılmış, erişilebilir ve konforlu bir sosyal tesise kavuşmuş olacak.

"Vatandaşlarımıza yeni nefes alanları oluşturuyoruz"

İnceleme sırasında teknik ekipten projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Ocak ayında temelini attığımız Yunus Emre Sosyal Tesisi, vatandaşlarımızın bir araya geleceği, doğanın içerisinde nefes alacağı bir yaşam merkezi olacak. Fonksiyonel yapısıyla Denizlimize yakışır bir eseri daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın bütçesini halkımız için kullanmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Denizli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Denizli'nin modern sosyal tesisi hızla yükseliyor - Son Dakika

Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
SON DAKİKA: Denizli'nin modern sosyal tesisi hızla yükseliyor - Son Dakika
Advertisement
