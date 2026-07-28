Topuklu Yaylası karanlık gökyüzü parkı olmalı

Prof. Dr. Serkan Bertan, Beyağaç Topuklu Yaylası'nda dört yıldır düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerini bilimsel verilerle değerlendirdi. Araştırma sonuçlarına göre Topuklu Yaylası'nın uluslararası standartlarda "Karanlık Gökyüzü Parkı" ilan edilmesi, Denizli'nin astroturizmde önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacak.

Prof. Dr. Serkan Bertan, Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen "Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri" üzerine yaptığı kapsamlı değerlendirmede, bölgenin astroturizm açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti. Etkinliklere katılan ziyaretçilerin görüşlerini analiz eden Prof. Dr. Bertan, Topuklu Yaylası'nın Türkiye'nin ilk uluslararası tescilli Karanlık Gökyüzü Parkı olmasının hem Denizli turizmine hem de kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Araştırma verilerine göre gökyüzü gözlem etkinliklerine katılanların büyük bölümünü 18 yaş üzerindeki bireyler oluşturdu. Katılımcıların önemli bir kısmının lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu belirlenirken, Denizli'den bir çok ailenin birlikte etkinliğe katıldığı görüldü. Etkinliğe katılanların yaklaşık yarısı ilk kez deneyim yaşarken, önemli bir bölümünün ikinci ve üçüncü kez organizasyona katılması dikkat çekti. Bu durum, etkinliğin ziyaretçiler üzerinde yüksek memnuniyet oluşturduğunu ortaya koydu.

Gökyüzü gözlemi sadece etkinlik değil, turizm deneyimi

Prof. Dr. Bertan'ın değerlendirmelerine göre katılımcılar, gökyüzü gözlem etkinliklerini diğer turizm faaliyetlerinden daha farklı ve özel bir deneyim olarak görüyor. Araştırmaya katılanlar; Astroturizm faaliyetlerinin geliştirilmesini desteklediklerini, etkinliklerin bölge ekonomisine katkı sağladığını, yörenin tanıtımına önemli destek verdiğini, kırsal kalkınmayı güçlendirdiğini ve Denizli'nin turizm çeşitliliğini artırdığını ifade etti. Prof. Dr. Serkan Bertan, Topuklu Yaylası'nın uluslararası standartlara ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmaları da tek tek sıraladı. Prof. Dr. Serkan Bertan'ın önerileri arasında gözlem alanlarının planlanması, teleskop ve astrofotoğrafçılar için özel bölümler oluşturulması, gözlemevinin tamamlanması, yönetim merkezi kurulması, araç girişlerinin sınırlandırılması, revir, otopark, yürüyüş ve kamp alanlarının düzenlenmesi, çadır ve karavan bölgelerinin ayrılması, glamping konaklama alanlarının artırılması, tuvalet ve duş altyapısının güçlendirilmesi, Web sitesi oluşturularak uluslararası tanıtım yapılması ve dünya çapında pazarlama faaliyetlerinin başlatılması yer aldı.

Yerel kültür ve gastronomi de projeye dahil edilmeli

Prof. Dr Bertan, gökyüzü gözlem etkinliklerinin yalnızca astronomiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Beyağaç'ın kültürel ve gastronomik değerlerinin de ziyaretçilere sunulmasını önerdi. Yöreye özgü yemeklerin tanıtılması, el sanatları etkinlikleri, sipsi konserleri, kilim ve kolan dokuma gösterileri, doğa yürüyüşleri, Karagöl, Kartal Gölü, Anıt Karaçam Ormanları ve diğer doğal alanlara düzenlenecek gezilerin astroturizm deneyimini zenginleştireceği ifade edildi. Ayrıca bölgedeki kültürel miras noktalarına karekodlu bilgilendirme levhaları yerleştirilmesi ve ziyaretçilerin dijital rehberlerle desteklenmesi önerildi. Prof. Dr. Bertan, Topuklu Yaylası için 2022 yılında Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Birliği'ne resmi başvurunun yapıldığını ve ilk aşamanın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Başvurunun ikinci aşaması kapsamında Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Astronomi Derneği'nin destek süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Bu süreçte park yönetiminin oluşturulması, ışık kirliliğinin düzenli ölçülmesi, aydınlatma yönetim planının uygulanması, kırmızı ışık sistemine geçilmesi ve kamuoyunda farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiği vurgulandı.

11-15 Ağustos'ta yeniden gökyüzüyle buluşacaklar

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl 11-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Serkan Bertan, Topuklu Yaylası'nın uluslararası ölçekte tanınan bir Karanlık Gökyüzü Parkı statüsüne kavuşmasının yalnızca astronomi meraklılarını değil, doğa, kültür, gastronomi ve kırsal turizmle ilgilenen ziyaretçileri de bölgeye çekeceğini belirterek, bu hedefin Denizli'nin turizm çeşitliliğini artıracak önemli bir yatırım olacağını ifade etti.