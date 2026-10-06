Denizli Doğaden üyeleri, Muğlalı dağcılar rehberliğinde 13 kilometre yürüdü

Denizli Doğaden Doğa Yürüyüş Kulübü üyeleri, Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla Muğlalı dağcıların rehberliğinde Saburhane ve Değirmendere Kanyonu'nu kapsayan 13 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş öncesinde Menteşe Belediyesi tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde katılımcılara kumanya, çay ve kahve ikram edildi. Katılımcılara ayrıca Muğla simidi ikramında bulunuldu.

Etkinlikte doğa ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla plastik ve tek kullanımlık bardak kullanımına karşı dikkat çekici bir uygulama gerçekleştirildi. Katılımcılar, önceden alınan karar doğrultusunda kendi çeyizlerinden getirdikleri cam, porselen, ahşap ve krom kupaları kullanarak çay ve kahvelerini içti.

Konakaltı'ndan başlayan etkinlikte Denizli'den gelen doğaseverlere Muğlalı dağcılar tarafından Saburhane sokakları gezdirildi. Tarihi yapılar hakkında katılımcılara bilgiler verilerek bölgenin kültürel değerleri tanıtıldı. Ardından yürüyüşe geçen grup, Saburhane ve Değirmendere Kanyonu içerisinden ilerleyerek yaklaşık 13 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yürüyüş, Asar Tepesi'nde bulunan Mabolla Antik Kenti'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi. Etkinliğin ardından katılımcılar Saburhane'deki tarihi kahvelerde çay ve kahve içerek dinlendi. Doğaden Kulüp Başkanı İbrahim Yavuz Keskin Muğla'nın doğal ve tarihi güzelliklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, farklı doğa yürüyüş kulüpleriyle birlikte yeniden Muğla'ya geleceklerini ifade etti.