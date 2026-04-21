Denizli'nin orman yangınlarına karşı mücadele hazırlıkları masaya yatırıldı

21.04.2026 18:37  Güncelleme: 18:38
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısında yangın riskine karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların sorumlulukları masaya yatırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in kurum ziyaretlerindeki bugünkü iade-i ziyareti 'yeşil vatanın' muhafızları, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne oldu. Ziyaret kapsamında, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den ayrıntılı bilgi alan Vali Köşger, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin; ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve tüm doğal dengemizi doğrudan etkilediği, özellikle orman yangınlarının sayısını ve tahribatını artırdığını dile getirdi. Bu sebeple orman varlığımızın korunmasının ve planlı şekilde artırımına yönelik çalışmaların, her zamankinden daha büyük bir koordinasyon, çalışma ve bilinç gerektirdiğini belirterek bu doğrultuda ormancılara çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete Vali Yardımcısı Abdullah Kadıoğlu eşlik etti.

Ziyaretin ardından Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda, Vali Köşger, başkanlığında düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısında, yangın riskine karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ve vatandaşların sorumluluklarına ilişkin önemli kararlar alındı. Toplantının akabinde Yangın Harekat Merkezi'nde temaslarını sürdüren Vali Köşger, orman yangınlarıyla etkin mücadele sürdüren orman ekipleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde orman yangınlarıyla mücadelede çalışmaların tavizsiz yürütüleceği aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı; Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle tarafından orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi ve istatistiki bilgiler içeren sunum ile başladı. Ardından orman yangınlarının önlenmesi, yangınlara etkin ve hızlı müdahale edilmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlendi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısında ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenerek alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

1 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında; Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) sistemine kayıtlı olan avcılara kendilerine izin verilen günlerde, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonu ile köylerde ikamet eden çobanlar, Orman İdaresine ait her türlü sözleşmeye bağlı çalışan iş sahibi/ işçi/ köylü hariç olmak üzere vatandaşların ormanlık alanlara giriş-çıkışları yasaklandı.

Alınan kararlar doğrultusunda yangın sezonu boyunca ormanlık alanlarda, resmi olarak tescillenmiş piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaklanarak belirlenen piknik alanlarında, ziyaretçilerin saat 20.00–08.00 arasında ateşli piknik yapmaları da engellendi. Ayrıca başta ormanlık alan civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe, kekik çöpü ve zeytinlik artığı, ot, dal vb.) yakılması kesinlikle yasaklandı.

Vali Köşger, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; yeşil vatanı korumanın, doğaya sahip çıkmanın ve onu en güzel şekilde gelecek nesillere miras bırakmanın en önemli vazifeler arasında yer aldığına değinerek, "Bir kıvılcım, binlerce canı yok edebilir. Orman yangınlarıyla hayati mücadelemizde, tüm vatandaşların alınan kararlara uymalarını, bu hususta duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yangın harekat merkezi ve ekiplere ziyaret

Vali Yavuz Selim Köşger, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısının akabinde Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve orman yangınlarına müdahalede önem arz eden Yangın Harekat Merkezi ile Orman Yangınları Komuta Aracı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Köşger, ziyaret sırasında Şehit Halil İbrahim Çokgezen Yangın İkmal Ekibi'nde görev yapan "ateş savaşçıları" ile bir araya geldi. Geçen hafta ilde gerçekleştirilen Türkiye Ormancılık Yarışmaları bölgeler arası elemelerinde birinci olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünü tebrik eden Vali Köşger, gelecek yıl Denizli adına yarışmaların birincilikle taçlanmasını beklediklerini belirterek, "Yeşil vatanı korumak üzere üstlendiğiniz vazife, vatan savunması kadar kutsaldır, maddi bir karşılığı yoktur" ifadelerini kullanarak, ekiplere çalışmalarında üstün başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

