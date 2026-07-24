Denizli Valisi Köşger Beyağaç\'ı ziyaret etti

İlçe ziyaretleri kapsamında Beyağaç'ta giden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Kaymakamlık, belediye, emniyet ve jandarma birimlerinin yanı sıra yapımı devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Vali Köşger, ilçenin güvenlik hizmetleri, kamu yatırımları, konut projeleri, turizm potansiyeli ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlçe programına Beyağaç Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Köşger, Kaymakam Servet Haydari tarafından karşılandı. Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Köşger, ilçenin tarihi, coğrafi yapısı, yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden yatırımlara ilişkin kapsamlı brifing aldı. Kaymakamlık personeliyle de bir araya gelen Vali Köşger, personelle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. Hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Köşger, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak personele çalışmalarında başarılar diledi.

Beyağaç'ın turizm potansiyeline dikkat çekti

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, Sandras Dağı, Kartal Gölü, Topuklu Yaylası, Akçay, Eşen Göleti, asırlık anıt ağaçları, kamp alanları ve temiz havasıyla öne çıkan Beyağaç'ın önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Yaklaşık yedi asırdır sürdürülen Eren Günü Etkinlikleri'nin Yörük-Türkmen kültürünün önemli miraslarından biri olduğunu belirten Vali Köşger, Kartal Gölü çevresinde yaşatılan bu geleneğin korunması ve ilçenin doğal ile kültürel zenginliklerinin daha etkin tanıtılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Vali Köşger, Beyağaç İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen hizmet binasının yerine konteynerde sürdürülen hizmetleri yerinde inceledi. Birimleri tek tek ziyaret eden Vali Köşger, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu ve gerekli talimatları verdi.

Beyağaç Belediyesinde ilçenin gündemi değerlendirildi

İlçe temasları kapsamında Beyağaç Belediyesini de ziyaret eden Vali Köşger, Belediye Başkanı Sezayi Pütün'den ilçede yürütülen alt ve üstyapı yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette yalnızca Beyağaç'ta yetişen endemik bir bitkiden hazırlanan "Kırtıl Çayı" ikram edilirken, ilçedeki krom madeni faaliyetleri ile Muğla il sınırına ilişkin bazı hususlar da görüşüldü. Görüşmede, Tapu Kadastro kayıtlarında il sınırı ile ilçe sınırlarının farklı olmasından kaynaklanan sorunun Vali Köşger'e aktarılması üzerine Vali Köşger, Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürü İlhan Özlü'den konuya ilişkin bilgi alarak bu hususun çözüme kavuşturulması için çalışmaların planlanacağını belirtti.

Vali Köşger, yapımı devam eden Beyağaç TOKİ Konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Toplam 98 daire ve 8 bloktan oluşan, 2025 yılında yapımına başlanan ve eylül ayında teslim edilmesi planlanan projeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Köşger, TOKİ Konutları'nın ilçenin konut ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Şehit orman işçileri sene-i devriyelerinde mevlit programı ile yad edildi

Vali Köşger, ilçedeki programı kapsamında Beyağaç-Eskere Orman İşletme Müdürlüğünde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar sınırlarına sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında 23 Temmuz 2025 tarihinde şehit olan orman işçileri Sercan Ütni ve Hilmi Şahin için düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı'na katıldı. Program öncesinde şehit aileleriyle bir araya gelen Vali Köşger, ailelerle yakından ilgilenerek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Beyağaç'ta orman muhafaza memurlarıyla da bir araya gelen Vali Köşger, orman yangınlarıyla mücadelenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, yaz aylarında artan orman yangınlarında can güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı ve personele çalışmalarında güç, kuvvet ve kolaylıklar diledi.

Vali Köşger, yeni Hükümet Konağı için sürecin hızlandırılması talimatı verdi

Vali Köşger, 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınan ve ihalesi geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Beyağaç Hükümet Konağı'nın inşa edileceği alanda da incelemelerde bulundu. Beyağaç'ta kamu hizmetlerinin ilçe kuruluşundan bu yana farklı noktalardaki kiralık binalarda yürütüldüğünü belirten Vali Köşger, bu durumun vatandaşa hizmet sunumu açısından çeşitli zorluklara neden olduğunu ifade etti. Sürecin hızlandırılması gerektiği bilgisini veren Vali Köşger, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından (YİKOB) sorumlu Vali Yardımcısı Adnan Kayık'a hem Beyağaç hem de Pamukkale Hükümet Konağı projelerinin en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Yeni Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla ilçedeki kamu kurumlarının tek çatı altında hizmet vereceğini belirten Vali Köşger, vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, etkin ve kolay erişiminin sağlanacağını ifade etti.

Programın son bölümünde Beyağaç İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Köşger, ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Jandarma teşkilatı tarafından yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, görevleri başındaki güvenlik personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.