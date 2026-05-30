Depremzedelere Yeni Yuva Müjdesi

30.05.2026 11:37
Bakan Kurum, depremde evlerini kaybeden Uzungündeş çiftinin yeni evlerindeki mutluluğunu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asrın Felaketi'nde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Ufuk ve Neslihan Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu-Ferhuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi. O evlerden biri de Uzungündeş ailesine yeni yuva oldu. 6 Şubat depremlerinde henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden çift, çocukları 3 aylıkken kurada yeniden ev sahibi olduklarını öğrendi. Önce yıkımı ardından çaresizliği yaşayan çift, çadır ve kiralık bir konutun ardından yeni evlerinde hayata yeniden başladı. Neslihan Uzungündeş'in "Hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize" sözlerini alıntılayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ailenin yeni evinden görüntüler paylaştı.

"Bu ev bize hayat gibi, bir şans gibi geldi"

Görüntülerde yer alan Ufuk Uzungündeş deprem zamanı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Eşim hamileydi. Çadırda kalıyorduk, o süreç çok zordu. Mecbur kiraya çıkmak zorunda kaldım. Oğlum oldu, 3 ay içerisinde ev çıktı, şans oldu. Kurada ev çıktığını öğrenince uzak bir mesafeden babamın yanına koşarak 'Baba ismim çıktı' diye gittim. O an ailede büyük bir sevinç oldu. Çünkü insan şaşırıyor, 'bir evim var' diyorsun. Kapıyı açtığımızda 'Oh, burası bizim ev mi?' dedik. İçeri girip tek tek odaları gezdik. Her bir eşyasını koyarken mutluluk yaşadık. Bu ev bize hayat gibi, bir şans gibi geldi. Misafirlerimiz geliyor, 'Ne kadar geniş yapılmış, çok güzel olmuş' diyorlar. Murat Bakanımız bize söz verdi, yerine getirdi. Bizim gözümüzde sadece bakan değil, abimiz gibiydi.

Yaşadıklarına hala inanamadığını ifade eden Uzungündeş, "Yani o çadırda yaşarken biri gelip dese ki; 'Hiç üzülme kardeşim, dert etme. Ben sana bir sene içinde yeni bir ev yaparım' inanmazdım. Hiçbir şekilde inanmazdım çünkü bir yıl içinde kimse kimseye ev yapamaz" dedi.

"Bu evle biz yeniden doğmuş gibi olduk"

Neslihan Uzungündeş de ev sevincini, "Hamileliğim konteynerlerde, çadırlarda geçti. Çeyiz yapmışsın, emek etmişsin, bir anda hepsi gitmiş. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok. Bu evle biz yeniden doğmuş gibi olduk. Bu eve geldiğimizde bebeğe oda yaparım, şurası yatak odamız olur, burası oyun alanı olur diye hayaller kurmaya başladık. Rabbim isteyen herkese nasip etsin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
