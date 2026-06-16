Dereiçi Kanyonu Turizme Kazandırılıyor

Kars'ın doğal ve tarihi zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan Dereiçi Kanyonu, kapsamlı bir düzenleme projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor. Kars Çayı'nın geçtiği, çevresinde tarihi yapıların bulunduğu bölge, yapılacak çalışmalarla hem vatandaşların dinlenebileceği hem de turistlerin ziyaret edebileceği cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

Uzun yıllar askeri alan olarak kullanılan ve bu nedenle geniş kesimler tarafından yeterince değerlendirilemeyen Dereiçi Kanyonu, son yıllarda Karslıların mesire alanı olarak tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Ancak bölgenin mevcut potansiyelinin tam anlamıyla kullanılabilmesi için kapsamlı bir dönüşüm projesi hazırlanıyor.

Projeyle birlikte kanyon çevresinde kamelyalar, çocuk oyun alanları, yürüyüş güzergahları, oturma grupları ve dinlenme alanları oluşturulacak. Doğal yapının korunacağı çalışmalarda, vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal donatı alanlarının da yer alması planlanıyor.

"Kars Çayı'nın temizlenmesi bekleniyor"

Dereiçi Kanyonu'nun turizme açılması için en önemli adımlardan biri ise Kars Biyolojik Arıtma Tesisi'nin tamamlanması olacak. Ayrıca Kars Çayı'nın daha temiz bir yapıya kavuşmasının ardından bölgenin turizm açısından çok daha cazip hale geleceğini belirtiliyor.

Devam eden biyolojik arıtma tesisi projesinin tamamlanmasıyla birlikte çayın çevresel kalitesinin artırılması, kötü görüntü ve koku problemlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Böylece kanyonun doğal dokusu daha görünür hale gelecek ve ziyaretçiler için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak.

"Hayvancılık faaliyetleri bölgeden çıkarılacak"

Dereiçi Kanyonu'nun turizm merkezi olarak planlanması kapsamında bölgede sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin de kontrollü şekilde farklı alanlara taşınması öngörülüyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de kanyonun turizm amaçlı kullanımının artırılması amaçlanıyor.

Bölgenin doğal yapısının korunarak düzenleneceği, gelişi güzel yapılaşmaya izin verilmeyeceği ve tüm çalışmaların çevre duyarlılığı çerçevesinde yürütüleceğini ifade ediliyor.

"Tarih ve doğa bir arada sunulacak"

Kars Çayı'nın şekillendirdiği doğal kanyon görünümüyle dikkat çeken Dereiçi, çevresindeki tarihi yapılarla da öne çıkıyor. Bölgenin turizme açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin hem doğa yürüyüşleri yapabilmesi hem de tarihi mekanları yakından görmesi mümkün olacak.

Özellikle Kars Kalesi, tarihi köprüler ve kent merkezindeki kültürel miras alanlarına yakın konumda bulunan Dereiçi Kanyonu'nun, kent turizmine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Bölgenin düzenlenmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin kent merkezinde daha uzun süre vakit geçirmesi ve Kars'ın turizm gelirlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Kars'ın yeni cazibe merkezi olacak"

Kars'ın sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri turizme kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Dereiçi Kanyonu'nun önemli projelerden biri olduğu belirtilirken, tamamlanacak düzenlemelerin ardından bölgenin dört mevsim ziyaret edilebilen bir yaşam alanına dönüşeceği ifade ediliyor.

Karslı vatandaşların uzun yıllardır çeşitli etkinlikler için kullandığı Dereiçi Kanyonu'nun, yapılacak yatırımlarla birlikte modern sosyal donatı alanlarına sahip, doğa ve tarihin iç içe yaşandığı yeni bir turizm destinasyonu olarak hizmet vermesi bekleniyor. Böylece Dereiçi Kanyonu, hem kent sakinlerinin nefes alacağı bir yaşam alanı hem de Kars turizminin yeni vitrinlerinden biri olacak. - KARS