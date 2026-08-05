Didim\'de Balıkçılara Denetim

Aydın'ın Didim ilçesinde ilçe tarım ekipleri tarafından denizde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçıların belge ve ürün kontrolleri yapılırken, ticari ve amatör su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasal avcılığın teşvik edilmesi amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından denizde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif balıkçılar kontrol edildi. Denetimlerde balıkçıların belge ve ürün kontrolleri yapılarak yürürlükteki mevzuata uygunluk incelendi. Ekipler ayrıca balıkçılara, ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 6/1 numaralı tebliğ ile amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 6/2 numaralı tebliğ hakkında bilgi verdi. Denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik kurallara uyulmasının önemine dikkat çekildi.